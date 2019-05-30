EMIN: Я не соприкоснулся в жизни с наркотиками и считаю это абсолютным везением!

В Баку в Sea Breeze Resort состоялось мероприятие, приуроченное к Международному дню борьбы с наркоманией.

Как сообщает #, конференция была организована известным певцом, народным артистом Азербайджана, предпринимателем и первым вице-президентом группы компаний Crocus Group Эмином Агаларовым (EMIN).

В ней приняли участие легендарный российский спортсмен, четырехкратный чемпион мира по MMA в тяжелом весе Федор Емельяненко, председатель правления Национального Антинаркотического Союза России (НАС) Никита Лушников, российский актер театра и кино Павел Деревянко. Все они уже много лет являются активными борцами за здоровый образ жизни и счастливое будущее молодежи.

Отвечая на вопросы журналистов, EMIN рассказал, почему он решил поддерживать антинаркотические проекты, и как произошло его знакомство с этой сферой:

«Партнерство Crocus Group, медиахолдинга ЖАРА, сети фитнес-клубов Crocus Fitness и НАС складывается более, чем успешно. За несколько месяцев мы совместно провели крупнейший Международный антинаркотический лагерь в Подмосковье в январе этого года под эгидой ЖАРЫ, а несколько дней назад завершились наши совместные Всероссийские спортивные сборы под эгидой Crocus Fitness. Оба мероприятия были направлены на профилактику и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи. В данное время мы обсуждаем дальнейшие планы, которые будут не менее грандиозными, а, главное — социально значимыми», — сказал он.

Главной темой мероприятия стала пропаганда борьбы с пагубной зависимостью.

«Зависимость бывает не только наркотической: она разнопрофильная — игровая, алкогольная, никотиновая. Азербайджан – очень благоприятная страна, здесь много хорошего и положительного. С вас можно брать пример. Но, к сожалению, наркотик не смотрит на нации и на политику.

Наркомания может зайти в любой дом. Ни один человек в мире не застрахован от этой беды», — отвечает Никита Лушников на вопрос # о том, насколько данная проблема актуальна в нашей стране.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на то, что по сравнению с Россией и другими странами проблема наркомании в Азербайджане выражена не столь ярко, в лагерь НАС уже обращались несколько человек из Азербайджана, которые прошли успешную реабилитацию.

Федор Емельяненко уже не первый год поддерживает инициативы НАС и навещает ребят, проходящих программу реабилитации и ресоциализации в центрах лечения наркомании и алкоголизма Лушникова.

«Никита занимается большим делом — возвращением ребят в жизнь. Поэтому мы все стараемся ему помогать. Сегодня молодежь сталкивается с наркотиком даже не выходя из дома. Поэтому наша задача донести до наших детей всю опасность этой проблемы и предостеречь их», — говорит он.

Федор также рассказал о том, какие качества нужно взращивать в молодежи, чтобы развивать физически и духовно сильных людей.

Никита Лушников, который не понаслышке знаком с проблемой наркомании, признался, что этой зависимостью сегодня страдает множество звезд шоу бизнеса. «Я не могу называть их имена, но очень много известных деятелей обращаются к нам за помощью. Поэтому, в этих кругах это также достаточно большая проблема», — заявил он.

Комментируя # ситуацию вокруг широко освещенной СМИ реабилитации в Тайланде популярной российской телеведущей Даны Борисовой, а также звезд 80-х Евгения Осина и Криса Кельми, которые, к сожалению, уже покинули этот мир, Лушников заявил, что у двух последних, к сожалению, не было мотивации:

«Они не хотели ничего менять, а если человек сам не хочет, то заставить его невозможно. Дану Борисову мы забирали в состоянии, когда она едва не свела счеты с жизнью. Но именно эту девушку можно назвать хорошим примером того, как любой человек может победить свою зависимость», — сказал он.

Общеизвестный факт, что сам Лушников долгое время лечился от пагубного пристрастия, и смог победить его, как он выразился, лишь благодаря божественному спасению.

«Лично мне в жизни повезло, и я не соприкоснулся с наркотиками, и считаю это абсолютным везением, так как в той сфере, где я работаю, это большая редкость. Сегодня, имея уже 4 детей, мне очень хочется сделать так, чтобы в будущем они были максимально защищены от этой проблемы», — продолжил тему EMIN.

У азербайджанского артиста и бизнесмена есть твердое намерение развивать антинаркотическое движение в Азербайджане:

«Это наше первое и ознакомительное мероприятие. Планируем встречи на государственном уровне, после чего, выработаем нашу дальнейшую стратегию. Но, совершенно точно могу сказать, что ЖАРА идет в синхроне с НАС и идеологией Никиты Лушникова», — заявил EMIN.

На конференции обсуждалась тема создания антинаркотического лагеря в Азербайджане.

Последним на встрече с журналистами выступил Павел Деревянко:

«Любая зависимость разрушает жизнь. Главное — это вовремя понять и попросить помощи у людей, которые готовы тебе помочь.У НАС важная социальная миссия. Союз не только занимается профилактикой и борьбой с наркозависимостью, но и последующей социальной реабилитацией и адаптацией людей, которые смогли найти в себе силы и победить зло», — заключил он.