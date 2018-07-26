Эмин прокомментировал участие Зары на фестивале «Жара»

В Баку на фестиваль «Жара» приехали более 1,2 тысячи человек. Это не только сами певцы, но также танцоры, продакшн и другие.

Как сообщает Report, об заявил народный артист Азербайджана, организатор фестиваля Эмин Агаларов на пресс-конференции, посвященной началу международного фестиваля «Жара-2018».

По его словам, помимо выступления певцом также предусматривается снять кинокомедию «Жара в Баку», в котором снимутся большинство гостей фестиваля.

Говоря о будущих планах Эмин Агаларов сказал, что намерен развивать радиостанцию «Жара».

«Фестиваль, конечно же наш главный проект. Уже два года действует телеканал «Жара». Радио» Жара» действует два месяца на базе радио BestFM. Надеемся выйти в эфир не только на территории России, но и на территории Азербайджана, Казахстана», — указал организатор фестиваля.

Артист добавил, что ежегодно будет выпускаться сборник «Жара», а также будет развиваться лейбл «Жара» вместе с популярным рэпером Bakhtee Yar.

Эмин Агаларов также прокомментировал участие певицы Зары Мгоян на фестивале «Жара».

«Мое отношение к тому простое. Зара — курдянка. Поэтому видеть положительное или негативное в этом вопросе…я не вижу смысла», — заявил Э.Агаларов на пресс-конференции, посвященной началу фестиваля.

По его словам, для тех, кто видит в этом негатив, есть своя мотивация.

«Я с уважением отношусь к их мнению. Считаю, что фестиваль музыки — это праздник, он несет добро и положительные эмоции», — добавил артист.

Напомним, что в соцсетях развернулась кампания против участия российской певицы курдско-езидского происхождения Зары, родившейся в Армении, в фестивале «Жара», проходящему в Баку.

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