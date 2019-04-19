EMIN представил клип на мировой хит и назвал его идеальным

В рамках своего сольного концерта в московском Backstage, народный артист Азербайджана EMIN представил клип на одну из самых красивых песен о любви — Wicked Game Криса Айзека, главную роль в котором сыграла актриса Диана Пожарская.

Как сообщили # в пресс-службе артиста, уже сегодня видео доступно для просмотра в интернете на официальном канале YouTube EminOfficial.

Впервые cover на эту легендарную песню EMIN презентовал на своем концерте в конце 2018 года.

Wicked Game была так тепло принята публикой и вошла не только в последний англоязычный альбом артиста «Good Love», но и в основной трек-лист его сольных концертов.

«Это одна из самых красивых песен о любви. Впервые я ее услышал еще подростком, она запала мне в душу. Я очень давно хотел ее исполнять, но время пришло сейчас. Теперь эту песню я пою на своих концертах. Она правда особенная: простая, но в то же время такая стильная и красивая, что хотелось видео сделать именно таким же. Надеюсь, у нас это получилось», – рассказывает EMIN.

Съемки видео проходили в «Крокус Сити Молле», который, по мнению певца, очень хорошо олицетворяет эту песню и ее настроение. Клип, как и в оригинале снятый в черно-белых тонах, интригует зрителя с первых кадров. Романтичная и стильная любовная история, которую «рассказывает» EMIN развивается в красивых архитектурных интерьерах шопинг-молла.

«Я принял решение сделать эту песню саундтреком к будущей рекламной кампании «Крокус Сити Молла», для которого мы всегда придумываем креативные истории и продумываем все имиджевые детали. Здесь получилось идеальным все: музыка, текст, история и главные герои, которые ее раскрывают. Шопинг как искусство – идея, которой мы придерживаемся и доносим до наших зрителей и покупателей», говорит EMIN.

Режиссером этого fashion-видео стал Лев Ефимов. Помимо Дианы Пожарской в клипе снялся актер Кирилл Ковбас.

«Мы провели настоящую ночь в музее, — рассказывают герои — Это же не просто торговый центр, это произведение искусства, все в нем завораживает, а бутики кажутся маленькими роскошными домами. Ночью, конечно, особенная атмосфера», — рассказали герои клипа.

Также Кирилл и Диана признались, что тоже очень любят эту песню.

Стоит отметить, что видео EMIN’а на песню Wicked Game станет уже третьим проектом за тринадцать лет его музыкального творчества, снятым для «Крокус Сити Молла».

Первые два видео были сделаны на его англоязычные и очень популярные треки Still и Wonder.