EMIN представил клип, который снял режиссер Энрике Иглесиаса и Джей Ло

Сегодня в сети был презентован долгожданный клип EMINA на летний хит «Нежная».

Абсолютно новый музыкальный формат, выбранный артистом, не смог оставить публику равнодушной. Клип ждали с момента выпуска сингла, и, стоит признать, что он превзошел все ожидания.

Как сообщает #, режиссером клипа стал легендарный Джесси Терреро, который работал с такими артистами, как Дженнифер Лопес, Энрике Иглесиас, Малума Шон Пол, Питбуль и др.

Примечательно, что EMIN стал первым российским артистом, которому посчастливилось сотрудничать с Джесси.

Главной героиней клипа стала Aletxa Mueses, «Мисс Республика Доминикана-2017».

Стоит отметить, что EMIN не в первый раз работает с самыми красивыми девушками вселенной: в 2012 году в клипе Amor снялась Мисс Вселенная Оливия Калпо, а в 2013 году выходит клип In Another Life с участием всех конкурсанток «Мисс Вселенная».

Съемки клипа проходили в Доминиканской республике, что полностью передало настроение песни: колорит страны и красота пейзажей создали незабываемую атмосферу. Яркое и зажигательное видео пропитано танцевальными и латиноамериканскими мотивами.

По главной задумке Джесси Терреро, красочный сюжет должен переносить каждого зрителя в атмосферу, где люди наслаждаются каждым моментом жизни, где романтика, страсть и веселье бьют ключом, а танцы продолжаются с ночи до утра.

«Когда мы записали песню «Нежная», то мне сразу захотелось, чтобы именно Джесси Терреро снял клип, потому что его работы сочные и летние, вдохновляют и очень классно могут передать главный посыл песни. Мы давно друг друга знаем, я обратился к нему, и он с радостью согласился поработать вместе. И вот я здесь в Доминиканской республике, снимаю видео целых два дня, хотя для меня это несвойственно! Тут очень красиво, неповторимая атмосфера и, мне кажется, видео получилось именно таким, каким я видел его изначально: танцевальным, ярким, летним, с красивыми девушками – в лучших традициях нашего режиссера. Мы надеемся, что наше летнее настроение будет долгим и согреет зрителей в зимние вечера!» — заявил журналистам EMIN.

«Я знал про Эмина и его творчество достаточно давно и надеялся на то, что мы обязательно сделаем наш первый совместный проект.

Встретившись с ним вживую, я сразу понял, что мы на одной волне. Работа в Доминиканской Республике всегда особенная для меня, и Эмин тоже вдохновился этой страной. Мы очень много работали над творческой составляющей видео, и за два съемочных дня Эмин показал себя настоящим профессионалом, обладающим превосходной трудовой этикой.

Я очень надеюсь, что клип будет иметь большой успех, и, конечно же, станет для нас началом долгой и плодотворной дружбы и сотрудничества», — сказал в свою очередь Джесси Терреро.