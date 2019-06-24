EMIN покорил публику прыжком в бассейн

Громко, торжественно и музыкально открыл свои двери в Азербайджане новый ресторанный проект народного артиста Эмина Агаларова ( EMIN) — Rose Bar Beach, расположенный на территории Sea Breeze Baku.

Как сообщает #, открытие выдалось невероятно ярким и праздничным: помимо азербайджанских звезд, на вечеринке присутствовали и популярные российские исполнители — Брендон Стоун, Bahh Tee, Ирина Нельсон, группы «Серебро», MBAND и др.

«Веселое открытие в кругу дорогих гостей и великолепных артистов», — написал EMIN в своем инстаграм-аккаунте.

Гости наслаждались угощениями и хорошим настроением, а на сцене не умолкали ритмы музыки и драйва.

Хозяин вечеринки EMIN был как всегда внимателен и почтителен с каждым гостем. Он также порадовал публику своим выступлением, исполнив свои популярные хиты, в том числе новую песню «Нежная».

А в разгар вечеринки народный артист устроил эффектный перфоманс: разогнавшись со сцены, певец прыгнул в бассейн под возгласы ведущих мероприятия Юлии Барановской и Кости Тарасюк — «Вот теперь Rose Bar Beach официально открыт»!

Прыжок EMINA вызвал шквал эмоций как у очевидцев этого зрелища, которые взорвались аплодисментами в адрес артиста, так и у его фолловеров в соцсети, которые назвали эту импровизацию «самым крутым моментом вечера».

Накануне в Sea Breeze отгремело еще одно событие — препати Международного фестиваля «ЖАРА», в котором приняли участие народные артисты Азербайджана Эмин Агаларов, Айгюн Кязимова, Бриллиант Дадашова, Зульфия Ханбабаева, популярные исполнители Aisel, Самра, Чингиз Мустафаев, Нигяр Джамал, а также российские знаменитости — группа Serebro и Mband Cygo, Ирина Нельсон, Люся Чеботина и Dj Twins и др.

Подготовка к фестивалю выходит на финишную прямую: до главного музыкального события лета остается ровно месяц. В этом году фестиваль пройдет с 25 по 28 июля на территории курорта Sea Breeze Resort. Гостей ждут 4 дня развлечений в формате нон-стоп, фантастические концерты с участием более 80 артистов, звездные дефиле, невероятные световые шоу и танцы на закате — атмосфера, с которой не может сравниться ни один современный музыкальный фестиваль.

В этом году организаторы обещают пойти на рекорд и превзойти предыдущий масштаб: помимо главной сцены на побережье будут установлены два бассейна с двумя большими сценами, увеличена зона фудкорта, расширена VIP-зона.

«Наш фестиваль в этом году обещает быть еще более жарким и звездным. На «ЖАРЕ» выступит огромное число самых крутых артистов из многих стран мира. Будет немало сюрпризов. Я представлю два новых дуэта — с Алексеем Чумаковым и Ритой Дакота. Возможно, будут также необычные дуэты со стороны азербайджанских и российских певцов», — сказал EMIN в интервью журналистам.

Он также сообщил, что в ближайшее время намерен запустить в Азербайджане радиостанцию ЖАРА, а также ЖАРА ТВ на азербайджанском языке и организовать в Баку одноименную премию, которая будет вручаться местным звездам.