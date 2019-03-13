EMIN открыл новый ресторан и собрал звезд на pre-party «ЖАРА Music Awards»

Pre-party премии «ЖАРА MusicAwards» прошло в ресторане Lesnoy

В Москве состоялось официальное открытие нового ресторана LESNOY народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMIN) и популярного российского певца Григория Лепса.

Артисты решили приурочить к этому событию еще одно, а именно — pre-party главной музыкальной премии в области шоу-бизнеса «ЖАРА Music Awards».

Ведущими вечера стали Яна Кошкина и Константин Тарасюк. На сцене выступили EMIN, Григорий Лепс, Виктория Дайнеко, MBAND, Natan, MCDoni, НАZИМА, Джиган, Ганвест, GAYAZOV$ BROTHER$, Иван Валеев, CYGO, Artik&Asti, Артем Качер, группа «Фабрика», Согдиана, CosmosGirls, Брэндон Стоун и др.

Среди гостей вечера были президент Crocus Group Араз Агаларов, а также такие звезды российского шоу-бизнеса как Филипп Киркоров, Юрий Аксюта, Рита Дакота, Юлия Барановская, Константин и Ольга Андрикопулос, Екатерина и Сергей Кожевниковы, Игорь Чапурин, Ирина Чайковская, Миша Марвин, Гузель Хасанова, группа «Город 312», Жасмин и др.

Как сообщили # в пресс-службе «ЖАРА Music Awards», в рамках pre-party был закрыт первый этап голосования. Далее судьбу номинантов решит профессиональное жюри.

Победители премии станут известны совсем скоро: 5 апреля «ЖАРА MusicAwards» в Крокус Сити Холле подведет итоги и выявит лучших из лучших.

Основателями и создателями музыкальной премии нового формата «ЖАРА Music Awards» стали Эмин Агаларов, медиа-продюсер Сергей Кожевников и Григорий Лепс. Премия будет вручаться за музыкальные достижения 2018 года.

Победителей второй музыкальной премии «ЖАРА MusicAwards» выбирают зрители и жюри, состоящее из всех самых актуальных артистов, продюсеров и деятелей шоу-бизнеса.

На церемонии выступят: Григорий Лепс, Ани Лорак, Филипп Киркоров, JahKhalib, Сергей Лазарев, Диана Арбенина, HammAli&Navai, EMIN, Николай Басков, Maruv, Слава, Artik&Asti, Валерий Меладзе, MBAND, Тима Белорусских, Мари Краймбрери и другие.

В ближайшее время EMIN планирует открыть новый ресторан и в Баку. Речь идет о легендарном Rose Bar.

Не за горами и старт грандиозного Международного музыкального фестиваля «Жара», который, как и в предыдущие годы, пройдет на побережье Каспийского моря, в зоне отдыха Sea Breeze, с участием самых модных, ярких и знаковых артистов, включая звезд 90-х.

В этом году фестиваль пройдет с 25 июля по 28 июля, но подготовка к музыкальному событию уже началась. Организаторы приготовили для зрителей ряд сюрпризов, о которых обещают рассказать в самое ближайшее время.