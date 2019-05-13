EMIN исполнил хит Магомаева в Монако и весь зал встал на ноги

В известном концертном комплексе Монако — Sporting Monte-Carlo прошло яркое музыкальное событие, собравшее гостей из разных точек мира.

Фееричный концерт дали сразу четыре популярных артиста: народный артист Азербайджана EMIN, Ани Лорак, Валерий Меладзе и Валерия! Артисты впервые объединились вместе на одной сцене, чтобы представить свои лучшие композиции, а также дуэты.

Как сообщили # в пресс-службе EMINA, переполненный зал горячо встречал гостей, каждый из которых представил свою получасовую живую музыкальную программу, где также прозвучали дуэты «Я не могу сказать» — EMIN & Ани Лорак, «Не теряй меня» — Валерия & Валерий Меладзе и дуэт Валерии с очаровательной Софией — «Ты моя».

До концерта состоялся Meet & Greet, где артисты пообщались и сфотографировались с гостями вечера.

Организатором уникального концерта выступила команда SBM (Société des bains de mer de Monaco) при поддержке Berin Iglesias Art, последние также стали соорганизаторами фестиваля «ЖАРА» в Дубае 3 мая.

Что касается EMINа, то он исполнил хиты Boomerang, Still, Woman, «Я лучше всех живу», «Начистоту», «Сбежим в Баку», Good Love и легендарную композицию Муслима Магомаева «Синяя Вечность», которую переполненный зал встретил стоя.

Международные гастроли артиста не заканчиваются: впереди нас ждет сольный концерт EMINа в Москве, в Shore House 14 июня, далее 10 июля артист даст сольный концерт в Витебске, где также выступит на фестивале «Славянский Базар», затем в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле 21 июля.

С 25 по 28 июля EMIN выступит в родном Баку, в рамках крупнейшего музыкального фестиваля «ЖАРА».