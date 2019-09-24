Эмин Гусейнов: Азербайджан после обретения независимости больше остальных подвергся глубокой рецессии

«В Азербайджане всегда были реформаторские инициативы, однако в последнее время эти реформы расширились. Среди стран бывшего СССР Азербайджан после обретения независимости больше остальных подвергся глубокой рецессии».

Как передает Report, об этом помощник первого вице-президента Азербайджана Эмин Гусейнов сказал на конференции на тему «Общественное мнение о социальных и кадровых реформах президента», организованном Центром социальных исследований.

Он отметил, что тому имелись объективные причины: «Страна подверглась военной агрессии, государственность, суверенитет страны были под угрозой. В Азербайджане экономические реформы начались с приходом к власти общенационального лидера Гейдара Алиева, и в короткие сроки дали результат, была устранена рецессия».

| 2019-09-24T15:11:02+00:00 24 сентября 2019, 17:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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