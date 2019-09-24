Эмин Гусейнов: Азербайджан после обретения независимости больше остальных подвергся глубокой рецессии

«В Азербайджане всегда были реформаторские инициативы, однако в последнее время эти реформы расширились. Среди стран бывшего СССР Азербайджан после обретения независимости больше остальных подвергся глубокой рецессии».

Как передает Report, об этом помощник первого вице-президента Азербайджана Эмин Гусейнов сказал на конференции на тему «Общественное мнение о социальных и кадровых реформах президента», организованном Центром социальных исследований.

Он отметил, что тому имелись объективные причины: «Страна подверглась военной агрессии, государственность, суверенитет страны были под угрозой. В Азербайджане экономические реформы начались с приходом к власти общенационального лидера Гейдара Алиева, и в короткие сроки дали результат, была устранена рецессия».