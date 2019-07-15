Эмин Агаларов приобрел российскую версию журнала «ОК!»

Бизнесмен и певец Эмин Агаларов стал владельцем российской версии глянцевого издания и одноименного сайта «ОК!». Об этом сообщил ТАСС в понедельник директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрий Озман.

«Новым владельцем журнала «ОК!» стал бизнесмен Эмин Агаларов. Сделка состоялась в пятницу и будет финализирована в течение месяца. Популярное глянцевое издание, а также одноименный сайт переходят в активы медиахолдинга «Жара», — уточнил собеседник агентства.

Бывший акционер Магомед Мусаев отметил, что еще на этапе приобретения журналов Forbes и «OK!» в августе 2018 года озвучил намерение продать второй журнал. Он выразил уверенность в успешном развитии проекта Агаларовым.

Как подчеркнули в пресс-службе Forbes Russia, изменения коснутся исключительно управленческой структуры журнала, при этом главным редактором останется Вадим Верник. Формат издания для читателей и условия сотрудничества для рекламодателей останутся прежними, в редакционной политике также не планируется изменений.

«Мы считаем «OK!» сформировавшимся сильным медиаактивом с большим потенциалом роста, особенно в сфере диджитал. Именно на развитии этого направления мы планируем сделать акцент в ближайшей перспективе», — процитировали Агаларова в пресс-службе.