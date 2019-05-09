Эмилия Кларк рассказала о своих комплексах

Актриса Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов», пожаловалась, что никогда не сможет выглядеть так же хорошо, как ее героиня. По ее словам, после перенесенных операций она даже не могла смотреть в зеркало и считала себя некрасивой, сообщает iz.ru.

«Я чувствовала себя такой непривлекательной. Сейчас я понимаю, что дело было в глазах, в которых я до сих пор вижу пережитую боль», — рассказала Кларк изданию Stylist.

Она отметила, что ее часто сравнивают с Дейнерис и сравнение вовсе не в пользу актрисы. Кларк считает, что в первую очередь ее образ делали привлекательным длинные светлые волосы. В итоге она решила перекраситься в блондинку, о чем быстро пожалела. Девушка призналась, что после обесцвечивания ей пришлось отрезать свои волосы и вновь покрасить их в темный цвет.

«Во время работы над сериалом у меня были лучшие профессионалы в мире, занимающиеся прической, макияжем и костюмами, и я ничего не могу с этим поделать. Я не могу заставить свои волосы выглядеть так же хорошо, как у Дейенерис. Это ужасно, но мне пришлось с этим смириться», — добавила она.