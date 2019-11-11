Эмилия Кларк хочет сыграть Бонда

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк намекнула, что готова сыграть женский вариант Джеймса Бонда, передает Independent.

По ее словам, она бы очень хотела сыграть в такой картине и считает «бондиану» крутой франшизой. «Даже если сыграть Бонда безвкуснее, чем кто бы то ни было, будет все равно круто», — поделилась соображениями Кларк.

Известно, что в новом фильме о суперагенте Джеймсе Бонде «агента 007» сыграет Лашана Линч, однако ее персонаж не замещает персонажа Бонда, а дополняет его.(Газета.Ru)

| 2019-11-11T18:05:57+00:00 11 ноября 2019, 19:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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