Эмиль Гулиев: «Sonuncu Pərdə» снимали в энергетически неблагоприятном месте

На экраны вышел долгожданный фильм режиссера Эмиля Гулиева «Sonuncu Pərdə». Фильм нашумевший: предыдущие две картины до сих пор активно обсуждают, называя кино Э.Гулиева особенным и близким каждому.

Так и есть, с той небольшой поправкой, что в реальности Эмиль Гулиев не претендует на титул особенного режиссера и не замахивается на какие-либо награды класса А. Он просто снимает жизнь с акцентом на пороки человеческой души, показывая без прикрас то, что принято называть социальной драмой.

Гала – вечер фильма состоялся в Park Cinema Flame Towers. По красной дорожке прошлись актеры, режиссер, техническая команда фильма.

Все внимание гостей и журналистов приковано к Эмилю Гулиеву, который не отказывает никому в интервью и совместном фото.

«Я не знаю, как объяснить успех фильмов «Pərdə». Я просто делаю свою работу, стараюсь выкладываться на максимум и использовать весь накопленный годами опыт», — говорит режиссер корреспонденту #.

Фильм, безусловно, обречен на успех, хотя и не прибавит зрителю настроения после просмотра. «Sonuncu Pərdə» — кино из той категории, которое заставляет задуматься, поразмыслить в очередной раз над людскими пороками. История о том, к каким последствиям может привести жажда наживы, и как поведут себя герои после вышедшей из-под контроля ситуации. Фильм смотрится на одном дыхании, оставляя целый спектр эмоций.

«Съемки были тяжелые. Место, где мы снимали большую часть фильма, в энергетическом плане было очень неблагоприятным», — рассказывает Эмиль Гулиев в интервью #, отмечая, что многие из тех, кто уже посмотрел фильм, называли его лучшим в трилогии.

Режиссер констатирует, что «Pərdə» — это фильмы о наболевшем:

«Я рассказываю реальные истории из жизни. Это жизнь обычных людей, и зритель может увидеть на экране себя, своих друзей или знакомых. Частично новый фильм, как и предыдущие два основан на реальных событиях», — говорит Гулиев.

Первую часть фильма киноманы назвали «глотком свежего воздуха азербайджанского кинематографа». Несмотря на огромный резонанс, ни первый, ни второй фильм не имели кассового успеха.

Отметим, что съемки «Sonuncu Pərdə» проходили в поселке Сабунчи, а Эмиль Гулиев выступил не только в качестве режиссера фильма, но он является автором сценария и продюсером.

Актер Джовдет Шукюров, исполнивший в фильме одну из центральных ролей, рассказал #, что участие в фильме стало для него важным этапом в карьере:

«Sonuncu Pərdə» — это поучительный фильм, раскрывающий социальные проблемы, взаимоотношения друзей, для которых материальные ценности оказались выше моральных. Это мое первое сотрудничество с режиссером Эмилем Гулиевым, но надеюсь, что не последнее. Он прекрасно понимает актеров…», — говорит Дж.Шукюров.

Актер признался, что самым сложным этапом на съемочной площадке были финальные кадры:

«Было холодно, да еще и снимали под дождем. Пришлось делать около 15 дублей», — вспоминает актер.

Итак, фильм начинает свое шествие на экранах кинотеатров, а режиссер Эмиль Гулиев уже строит новые планы:

«Думаю, что на этом мы ставим точку на теме «pərdə». У меня уже есть задумка новой трилогии, но если в предыдущих картинах основное экранное время занимали мужчины, то в новом фильме будет больше внимания уделяться женским проблемам», — заявил он в интервью «Зеркало».