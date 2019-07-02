Эмиль Балаев движется к рекорду

Азербайджанский вратарь «Тобола» Эмиль Балаев продолжает свою «сухую» серию в премьер-лиге Казахстана. В настоящий момент она составляет 630 минут. В последний раз Балаев пропустил 1 мая в Костанае в матче против «Ордабасы».

Действующие вратарские «сухие» серии:

1. Эмиль Балаев («Тобол») – 630 минут;

2. Алмат Бекбаев («Жетысу») – 310;

3. Руслан Абжанов («Окжетпес») – 212;

4. Игорь Шацкий («Шахтер») – 206;

5. Стас Покатилов («Кайрат») – 180;

6. Александр Григоренко («Кайсар») – 128.

Рекорд же принадлежит вратарю «Кайрата» Сергею Бойченко, который в 2005-2006 гг. не пропускал на протяжении 921 минуты. (сайт клуба)