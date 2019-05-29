Эмери – о поражении в бакинском финале ЛЕ

Главный тренер английского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение в финале Лиги Европы от «Челси» в Баку (1:4).

«В первую очередь, хочу поздравить «Челси». В первом тайме мы имели хорошие моменты и могли добиться положительного результата. К сожалению, реализовать их не удалось. После первого гола в матче игра изменилась. Мы пытались удержаться в игре, но второй пропущенный мяч помешал это сделать. После этого мы просто не смогли найти свои моменты. «Челси» заслужил победу», — заявил Эмери.