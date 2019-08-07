Эльвин Мирзоев: В творчестве пытаюсь найти ответы на свои вопросы

Известный режиссер и актер Эльвин Мирзоев представит в Центре современного искусства YARAT перформанс с участием актеров Нигяр Гасанзаде, Айши Мирзазаде и Алихана-Алигейдара Мирзазаде.

Перформанс представит историю затонувшего города, рассказанную Духом моря. Дух моря олицетворяет женщина, которая помнит последний день города Сабаил.

В древности нынешний Сабаильский район представлял собой весь город Баку, а вот административно-территориальной единицей на карте большого города он стал в 20-е годы прошлого века. Ранее район носил такие названия, как Байыл Биби-Эйбат, с 1931 года – Сталинский, с 1960 года – 26-ти Бакинских Комиссаров, а уже с 29 апреля 1992 года – Сабаильский.

Сабаил – это название исторического сооружения, расположенного в 350 метрах к юго-западу от береговой линии Бакинской бухты. На территории района находятся исторические памятники, относящиеся к глубокой древности и средним векам.

Рассказывая о своей новой задумке, Эльвин Мирзоев признался в интервью #, что она уже давно ожидала своего часа:

«Эта тема давно меня интересует – вопросы национальной принадлежности, место, где я родился, почему я родился именно здесь, познание своих истоков… В целом, в своем творчестве последних лет я пытаюсь, прежде всего, найти ответы на волнующие меня вопросы. Как и любая творческая натура, я стараюсь смотреть вперед, но с годами, изо дня в день пытаюсь углубиться в своих пониманиях этого мира и, естественно, отразить все это в своей работе», — говорит он.

Э.Мирзоев – участник различных международных фестивалей в Германии, Чехии, России, Турции и др. В марте 2012 года его спектакль «Али и Нино» получил приглашение на престижный театральный фестиваль «Золотая Маска».

В интервью # режиссер также рассказал, что в настоящее время он работает одновременно над двумя новыми проектами. Это документальные фильмы, в рамках совместной работы с киностудией «Азербайджанфильм» и сотрудничество с одним из телевизионных каналов.

Перформанс будет представлен в рамках персональной выставки художницы Зади Ча «Дитя Магохалми и отзвуки творения», которая в данный момент экспонируется в Центре современного искусства YARAT.

Корейско-канадский художник Зади Ча демонстрирует бакинцам свой новый крупный мультимедийный проект, создавая подводную морскую среду и приглашая зрителей в этот захватывающий мир путем атмосферного освещения, объемного звука, масштабных видеопроекций, скульптур и костюмов.

В YARAT Зади Ча объединяет воображаемый и изученный корейский фольклор, превращая знания диаспоры в новые реальности. В своем захватывающем мире она представляет историю происхождения, вдохновленную корейскими мифами о сотворении мира, в центре которой находится гигантская богиня Бабушка Маго (Магохалми).