Элтон Джон рассказал о раке и русской медсестре

Известный британский музыкант Элтон Джон рассказал, что британские врачи вызвали русскую медсестру для его спасения от осложнений, возникших после перенесенной операции по удалению опухоли простаты, сообщает газета Daily Mail, которая приводит отрывки автобиографии из книги музыканта.
Сообщается, что 72-летний певец, узнав о том, что болен раком, в 2017 году решился на операцию. По словам музыканта, он выбрал операцию, а не химиотерапию, потому что знал, что ему придется отменять свои концерты, чтобы проходить лечение.
«Я пошел прямо на операцию … На самом деле, решение за меня приняли мои дети. Мне не нравилось, что передо мной, перед нами в будущем будет стоять рак, я хотел избавиться от него», — приводит газета слова музыканта.