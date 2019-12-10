Эльмира Сулейманова стала главным научным сотрудником

Бывший уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Эльмира Сулейманова принята в штат Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщает Report, до сих пор Э.Сулейманова работала на должности главного научного сотрудника на полштата в Институте нефтехимических процессов им. Юсифа Мамедалиева НАНА.

После окончания срока полномочий в качестве омбудсмена она была принята на работу на должность главного научного сотрудника на полный штат в Институте нефтехимических процессов.

В Институте нефтехимических процессов данный факт Report подтвердили.

Э.Сулейманова занимала пост омбудсмена Азербайджана с 2002 по 2019 годы.

| 2019-12-10T14:56:18+00:00 10 декабря 2019, 16:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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