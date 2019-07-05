Эльмар Мамедъяров проводит рабочие встречи в Перу

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, в рамках делового визита в Перу, третьего июля встретился с министром иностранных дел страны Нестором Пополисио.

В ходе встречи стороны обсудили развитие двусторонних отношений, региональные вопросы и вопросы в рамках международного сотрудничества, передает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.

Мамедъяров поблагодарил коллегу за поддержку при вступлении Азербайджана, в качестве наблюдателя в Тихоокеанский альянс (SOA). Отметив, что Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с альянсом, он сказал, что это открывает новые возможности для расширения торговых связей с азиатскими странами.