Эльмар Мамедъяров отметил важность скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта

«Полагаю, что проводимые по инициативе Азербайджана проекты служат усилению экономической безопасности региона, и в данной сфере имеются хорошие возможности для инвестиционных проектов».

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на заседании в узком составе Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Содружества Независимых Государств.

«Однако следует отметить, что неразрешенные конфликты в пространстве Содружества создают серьезную угрозу для региональной стабильности. В этой связи хотел бы еще раз обратить внимание на важность скорейшего мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права, соответствующих резолюций Совбеза ООН, Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта», — подчеркнул глава МИД.

Э.Мамедъяров сказал, что Азербайджан является сторонником скорейшего политического решения конфликта: «В то же время переговоры не могут длиться вечно. Вопрос урегулирования неразрешенных конфликтов требует внимания и объединения усилий всех стран. Опыт СНГ, как организации, в целом может быть полезным для решения проблем нашего общего пространства».