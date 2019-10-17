Эльмар Мамедъяров: Нужно начать субстантивные переговоры

Баку и Ереван наметили подвижки в переговорах по разрешению кризиса в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью «Известиям» рассказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. Однако он выразил свое разочарование последним раундом диалога с армянской стороной в Нью-Йорке:

«Пока мы только ждем результатов. В последний раз мы встречались в США месяц назад. Я уже говорил, что, к сожалению, мы должны говорить не о переговорах, а именно о встрече. Хотя последняя такая встреча у нас с армянским коллегой была в Нью-Йорке при участии Минской группы, честно говоря, я ею немного разочарован.

Если мы хотим двигаться вперед и действительно хотим политического решения этого спора, то, конечно, нужно начать то, что называется моим любимым словом «субстантивные переговоры», — чтобы была какая-то субстанция, на основе чего бы и шел разговор, — сказал Эльмар Мамедъяров.