Эльмар Мамедъяров: Нужно начать субстантивные переговоры

Баку и Ереван наметили подвижки в переговорах по разрешению кризиса в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью «Известиям» рассказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. Однако он выразил свое разочарование последним раундом диалога с армянской стороной в Нью-Йорке:

«Пока мы только ждем результатов. В последний раз мы встречались в США месяц назад. Я уже говорил, что, к сожалению, мы должны говорить не о переговорах, а именно о встрече. Хотя последняя такая встреча у нас с армянским коллегой была в Нью-Йорке при участии Минской группы, честно говоря, я ею немного разочарован.

Если мы хотим двигаться вперед и действительно хотим политического решения этого спора, то, конечно, нужно начать то, что называется моим любимым словом «субстантивные переговоры», — чтобы была какая-то субстанция, на основе чего бы и шел разговор, — сказал Эльмар Мамедъяров.

| 2019-10-17T13:14:58+00:00 17 октября 2019, 13:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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