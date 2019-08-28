Элладская православная церковь признала украинскую автокефалию

Элладская (Греческая) православная церковь признала новую Православную церковь Украины (ПЦУ). Священный Синод во главе с архиепископом Афинским Иеронимом II принял соответствующее решение в ходе заседания в греческой столице в среду, 28 августа. Против выступил лишь митрополит Китирский Серафим.

Первоначально архиепископ Афинский намеревался вынести вопрос на голосование в ходе конференции епископов Греции в октябре. Однако в этом случае он мог столкнуться с разногласиями внутри епископата, пишет dw.com.

Иероним II поручил комитетам Синода по церковному праву и межправославным вопросам выдать заключение о возможном признании ПЦУ. Оба комитета утвердительно высказались по этому поводу.