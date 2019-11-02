Елизавета II ради стройности исключила из своего рациона популярный продукт

93-летняя королева Елизавета II рассказала об особой диете, которой придерживается уже много лет. Поставщик продуктов в королевский дворец рассекретил подробности приготовления некоторых блюд.

Поклонники Ее Величества давно обратили внимание, что, несмотря на почтенный возраст, бабушка принцев Уильяма и Гарри находится в хорошей физической форме. Эксперты уверены, что речь не идет о занятиях спортом, и выяснили подробности ее рациона. Как выяснилось, королева отказалась от одного продукта.

Поставщик продуктов в Букингемский дворец, Гай Сингх-Уотсон, рассказал о недавней встрече с самой известной из правящих монархов. Мужчина был удостоен чести пообедать с Елизаветой II.

«Всё прошло очень мило. Не знаю, как разговор дошел до этого, но внезапно мы заговорили о диабете и полезных диетах. Королева рассказала, что уже давно не ест картошку, которую раньше очень любила. По ее словам, без этого продукта ей проще поддерживать желаемый вес», — заявил Гай Daily Mail.

Поставщик уточнил, что королева мало внимания уделяет кухне и не так требовательна к блюдам, которые для нее готовят. «В целом у нее скромное отношение к еде. Более того, оказалось, что даже утварь, которой пользуются повара, — это посуда 1800 года. В ней готовили еще для королевы Виктории», — признался Сингх-Уотсон.

Недавно Елизавета II объявила о поиске нового шеф-повара. Среди требований — «явная страсть к приготовлению пищи», чтобы блюда были на «самом высоком уровне» и удовлетворили изысканный вкус королевских особ.

Королева внимательна к персоналу Букингемского дворца. Так, она закрыла «домашний» бар из-за пьянства лакеев.

Близкое окружение Елизаветы II утверждает, что она не разрешила Меган Маркл и принцу Гарри поселиться вместе с ней. Таким образом королева хотела предоставить молодым супругам возможность жить в отдельном доме.