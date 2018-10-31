Елизавета II планирует отречься от престола

Королева Великобритании Елизавета II планирует передать правление старшему сыну — принцу Уэльскому Чарльзу.

Как передает ТАСС, об этом сообщает газета Daily Mirror.

Издание отмечает, что наследник может взойти на трон через три года.

Королева Великобритании Елизавета II хочет отойти от дел в возрасте 95 лет. При этом, как утверждает газета, Ее Величество «намерена сделать наследника принцем-регентом». Это означает, что «Чарльз станет королем во всех смыслах этого слова, однако формально Елизавета II продолжит служить своему народу до самой смерти», говорится в материале.

До этого единственным регентом был Георг IV (1762 — 1830), который правил c 1810 по 1820 годы после того, как серьезно заболел его отец Георг III (1738 — 1820).

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