Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Британии

«Королева одобрила просьбу Бориса Джонсона временно прекратить работу парламента с середины следующего месяца, что ограничит возможности депутатов заблокировать выход из ЕС без соглашения», – говорится в сообщении.

Британский парламент прекратит свою работу с 9 сентября до 14 октября. В итоге у парламентариев будет меньше пленарных дней для внесения инициатив и дебатов по Brexit перед непосредственным выходом страны из Евросоюза, который запланирован на 31 октября.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании будет просить королеву Елизавету II приостановить работу парламента. В ответ спикер Палаты общин Джон Берков назвал эту идею примером «конституционного беспредела».