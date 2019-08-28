Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Британии

Королева Великобритании Елизавета II одобрила просьбу премьер-министра Бориса Джонсона временно прекратить работу парламента, чтобы он не смог заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения. Об этом сообщает Sky News в среду, 28 августа.

«Королева одобрила просьбу Бориса Джонсона временно прекратить работу парламента с середины следующего месяца, что ограничит возможности депутатов заблокировать выход из ЕС без соглашения», – говорится в сообщении.

Британский парламент прекратит свою работу с 9 сентября до 14 октября. В итоге у парламентариев будет меньше пленарных дней для внесения инициатив и дебатов по Brexit перед непосредственным выходом страны из Евросоюза, который запланирован на 31 октября.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании будет просить королеву Елизавету II приостановить работу парламента. В ответ спикер Палаты общин Джон Берков назвал эту идею примером «конституционного беспредела».

| 2019-08-28T22:16:33+00:00 28 августа 2019, 22:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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