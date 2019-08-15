Элизабет Уоррен почти сравнялась по популярности с Джо Байденом

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, добивающаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, почти сравнялась по популярности с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, ранее являвшимся безусловным лидером среди избирателей-демократов. Об этом свидетельствуют итоги опроса, опубликованные в среду исследовательской службой Economist/YouGov. В опросе, проводившемся 10-13 августа, участвовали 1,5 тыс. человек, а погрешность полученных результатов оценивается в плюс-минус 3%, сообщает ТАСС.

По итогам опроса, Байдена поддерживают 21% потенциальных избирателей, Уоррен — 20%. На третьем месте с 16% поддержки оказался сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, ранее занимавший второе место по популярности среди демократов. Четвертое место заняла сенатор от Калифорнии Камала Харрис, которую поддержали 8% опрошенных, экс-конгрессмена от Техаса Бето О’Рурка и мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа — 5%, а у члена Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард и сенатора от Нью-Джерси Кори Букера — 2%.