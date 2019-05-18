Эльхан Мамедов: Азербайджан обеспечил меры безопасности для поездки Мхитаряна в Баку

Генсек АФФА Эльхан Мамедов высказался касательно вопроса безопасности армянского полузащитника английского «Арсенала» Генриха Мхитаряна, если он отправиться в Баку на финальный матч Лиги Европы по футболу против «Челси».

«Наши государственные органы предоставили гарантии УЕФА, никаких проблем с обеспечением безопасности нет. До того, как «Арсенал» вышел в финал, мы получили запрос от УЕФА относительно гарантий, наши власти обеспечили меры безопасности для поездки Мхитаряна в Баку», — сказал Мамедов. (Telegraph)

Напомним, ранее в британской прессе прошла информация о том, что «Арсенал» может не взять с собой Мхитаряна на бакинский финал, который пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе.

| 2019-05-18T11:56:56+00:00 18 мая 2019, 12:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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