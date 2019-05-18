Эльхан Мамедов: Азербайджан обеспечил меры безопасности для поездки Мхитаряна в Баку

Генсек АФФА Эльхан Мамедов высказался касательно вопроса безопасности армянского полузащитника английского «Арсенала» Генриха Мхитаряна, если он отправиться в Баку на финальный матч Лиги Европы по футболу против «Челси».

«Наши государственные органы предоставили гарантии УЕФА, никаких проблем с обеспечением безопасности нет. До того, как «Арсенал» вышел в финал, мы получили запрос от УЕФА относительно гарантий, наши власти обеспечили меры безопасности для поездки Мхитаряна в Баку», — сказал Мамедов. (Telegraph)

Напомним, ранее в британской прессе прошла информация о том, что «Арсенал» может не взять с собой Мхитаряна на бакинский финал, который пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе.