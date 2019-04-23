Электростанция в Мингячевире реконструируется

Расположенная в Мингячевире тепловая электростанция (ТЭС) «Азербайджан», авария на которой в июле прошлого года вызвала серьезный сбой в энергосистеме страны, в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева реконструируется на самом современном уровне.

Работы по строительству и реконструкции на восьмиблочной ТЭC «Азербайджан», которая является крупнейшей ТЭС на Южном Кавказе и обеспечивает 43% потребностей страны в электроэнергии, ведутся по всем параметрам.

Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Азерэнержи».

В рамках программы реабилитации на ТЭС «Азербайджан» предусматривается восстановление и реконструкция в течение трех лет турбин, генераторов, системы релейной защиты, цехов, подстанций, 500- и 330-вольтных воздушных линий, противоаварийной автоматики.

Кроме того, ведутся работы по строительству через Верхне-Карабахский канал моста и дороги, восстановлению подземных водяных труб противопожарной системы.

В целом в результате широкомасштабных работ мощность станции будет увеличена на 380 мегаватт и достигнет двух тысяч мегаватт, будет обеспечена стабильность и надежность ТЭС «Азербайджан».