«Электронный суд» — когда подключат остальные 40% ?

6 мая 2019 года, выступая на презентации по применению и перспективам развития электронных судов в Азербайджане, заместитель министра юстиции Азербайджана, член Судебно-правового совета, доктор юридических наук Азер Джафаров сказал: «Вопросы применения в нашей стране новейших технологий в различных сферах, в том числе в деятельности судов, являются одним из приоритетов, которые всегда находятся в центре внимания нашего государства. В феврале 2014 года распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева была создана информационная система «Электронный суд», обеспечивающая использование современных информационно-коммуникационных технологий в судебной деятельности».

По словам замминистра, система «Электронный суд» является составной частью «Электронного правительства» и упрощает работу судебной власти и органов правосудия, охватывая весь процесс — с момента возникновения у граждан необходимости обращения в суд до завершения исполнения решения суда.

Президент Интернет-форума Азербайджана Осман Гюндузов в комментарии # сказал, что к «Электронному суду» подключено только 60% судов Азербайджана. «В системе можно получить информацию в отношении дел, которые ведутся непосредственно в этих судах. А ведь работы по созданию «электронного правительства» начаты в 2010 году. Кстати, на создание Информационной системы «Электронного суда» и проведение работ по подключению зданий судов к этой системе Всемирным банком в качестве кредита выделено 100 миллионов долларов. Еще 100 миллионов долларов выделило правительство Азербайджана. В рамках этого проекта подразумевается строительство новых зданий судов с необходимой для подключения к данной системе инфраструктурой», — сказал эксперт.

# попыталось выяснить действительно ли к Информационной системе «Электронный суд» подключены всего 60% судов страны, и какая часть выделенной Всемирным банком и правительством Азербайджана суммы уже потрачена?

Так как непосредственным созданием Информационной системы «Электронный суд» занимается Министерство юстиции Азербайджана, мы обратились к сотрудникам данной структуры.

Как сообщил представитель Министерства юстиции Расим Гасанов, работы по созданию Информационной системы «Электронный суд» были начаты в 2014 году, и действительно к Информационной системе «Электронный суд» подключено всего лишь 60% всех судов страны: «Эту проблему невозможно решить в течение столь короткого времени».

На наш вопрос о том, действительно ли правительство Азербайджана и Всемирный банк выделили на создание Информационной системы «Электронный суд» 200 миллионов долларов, и на что была потрачена эта сумма, Расим Гасанов ответил следующее: «Мне об этом ничего не известно».