Электрические мышцы вместо стареющих

Слабеющие мышцы — это проблема, с которой рано или поздно столкнется каждый из нас, когда постареет. После того как вам исполнилось 60, потеря мышечной массы резко ускоряется — от 0,5% в год до 2% к 70 годам и 4% ежегодно после 80.

И тут на помощь могут прийти те самые носимые технологии — причем носимые в самом прямом смысле, как одежда.

Легкий и комфортный «суперкостюм», разработанный Seismic (компанией, отделившейся от американского некоммерческого исследовательского института SRI International), усиливает человеческие мышцы, следя за их движениями.

«Электрические мышцы» костюма, приводимого в действие крохотными моторчиками, сокращаются примерно так же, как и человеческая мускулатура. Они интегрированы в одежду и прикрепляются с помощью специальных захватов, работающих, как сухожилия.

Но это еще не все, что есть в этом «суперкостюме». Вшитый в него компьютер с сенсорами следит за движениями тела, и программное обеспечение сообщает электрическим мышцам, когда именно им помогать человеку.

Вся аппаратная часть (моторчики, батарейки, компьютерные платы и и т.д.) помещена в шестигранные плоские капсулы, сконструированные так, чтобы они мешали как можно меньше.

Seismic намерена запустить свой «суперкостюм» в массовое производство в конце этого года — его можно будет купить, например, в таких странах, как США, Япония и Великобритания. Он станет первым продуктом в их линейке подобной одежды.

Одежда, усиливающая мускулатуру, может найти применение не только у старых людей. В настоящее время разрабатываются костюмы, которые помогут тем, кто пережил инсульт, или детям с мышечной дистрофией.

Кроме того, подобную «суперодежду» можно будет применять в некоторых профессиях, связанных с тяжелым физическим трудом — например, они помогут работающим на стройке или на больших складах.

Источник: BBC

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