Electronic Arts закрывает офисы в России и Японии

Компания Electronic Arts, занимающаяся разработкой и распространением компьютерных игр, закрывает свои офисы в России и Японии. Как передает ТАСС, об этом сообщил портал Kotaku со ссылкой на письмо компании.

В Electronic Arts уточнили, что намерены скорректировать международную стратегию. «В рамках этого мы внесли изменения в маркетинговую и издательскую структуры, мы сокращаем присутствие в Японии и России, мы сфокусируемся на других способах обслуживания геймеров на этих рынках», — говорится в сообщении.

Electronic Arts планирует сократить 350 человек в некоторых департаментах.

В компании пояснили, что одновременно с организационными изменениями сосредоточатся на улучшении качества продукции.

Electronic Arts известна такими игровыми сериями, как FIFA, Need for Speed, The Sims. Всего в компании работают около 9 тыс. человек.