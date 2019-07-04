Еле достигнутый компромисс

Против всех пессимистических ожиданий, в этот раз политический кризис обошел Европейский Союз стороной – лидерам стран-членов (хоть и с огромным трудом) удалось-таки определиться с кандидатами на пять ключевых руководящих постов своего межгосударственного объединения. Но, хотя компромисс и достигнут, нельзя сказать, что результаты его оказались ожидаемыми.

По итогам трех дней горячих дебатов в Брюсселе, поздним вечером 2 июля, они успели согласовать пакет кандидатур. Главную должность — председателя Еврокомиссии — должна, по их мнению, получить 60-летняя немка Урсула фон дер Ляйен, давний соратник канцлера Ангелы Меркель и первая женщина на посту министра обороны ФРГ. Люксембуржец Жан-Клод Юнкер уступит ей свое кресло осенью.

Пост председателя Европейского Центрального банка отойдет второй крупнейшей стране блока — Франции. Итальянец Марио Драги передаст его 63-летней главе Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Поляка Дональда Туска во главе Европейского совета сменит 43-летний бельгийский премьер Шарль Мишель. А за внешнюю политику ЕС вместо итальянки Федерики Могерини будет отвечать 72-летний министр иностранных дел Испании, каталонец, социалист Жозеп Боррель.

Напомним, что ЕС переживает пятилетнюю ротацию своих главных начальников после майских выборов в Европарламент, на которых прежние либеральные элиты лишились уверенного большинства, что изрядно оживило скучную европейскую политику.

Выборы преемников обнажили сразу несколько расколов в ЕС и поставили под вопрос единство и работоспособность этого объединения, и без того переживающего непростые времена в свете Брекзита и подъема национализма.

Как и прежде, Франция и Германия намеревались поделить важнейшие посты в ЕС. Однако на сей раз голоса новых членов Союза прозвучали гораздо увереннее, и им удалось сорвать планы старших товарищей.

Дело было так. До майских выборов в Европарламент ожидалось, что как и в прошлый раз, Еврокомиссию — исполнительный орган, правительство ЕС — возглавит кандидат от крупнейшей фракции, либерально-консервативной Европейской народной партии, в которую входят соратники Меркель. Кандидатом был немец Манфред Вебер.

Однако на выборах консерваторы сдали часть позиций на фоне успеха зеленых. Либерал Макрон воспользовался моментом, возглавил сопротивление — и вскоре Вебер уже не был кандидатом.

Спор Франции с Германией продолжался недолго: уходящая Меркель согласилась на компромисс, и в кулуарах встречи «Большой двадцатки» в Осаке на минувших выходных они с Макроном договорились выдвинуть Юнкеру в преемники его первого зама, бывшего министра иностранных дел Нидерландов Франса Тиммерманса.

Но не тут-то было. Страны Вишеградской четверки — Польша, Венгрия, Чехия и Словакия — выступили резко против. Они давно имеют зуб на Тиммерманса, поскольку именно в его обязанности на посту еврокомиссара входило отчитывать их за попрание европейских ценностей и наступление на свободу слова и независимость судебной системы.

А главное — они решительно расходятся во взглядах на миграцию. И тут их поддержал другой сторонник закрытых границ — тяжеловес европейской политики Италия, у которой разладились отношения с Брюсселем еще и потому, что пришедшие там к власти правые популисты принялись сорить деньгами в нарушение европейских бюджетных правил.

Для назначения главы Еврокомиссии кандидату нужно заручиться поддержкой лидеров 21 из 28 стран ЕС, представляющих 65% населения Союза. И технически голосов, чтобы продавить Тиммерманса хватало, но столь противоречивая фигура могла поставить под вопрос дееспособность исполнительного органа ЕС и только обострить противоречия.

И, как справедливо отметила Меркель, «голосовать против всей Вишеградской группы и против такой страны, как Италия, было бы очень сложно. На устранение разногласий требуется время».

Впрочем, общее решение лидеров стран ЕС еще должны утвердить евродепутаты – новый Европарламент уже приступил к заседаниям. И даже избрал нового спикера. Парламент Европейского союза возглавит итальянский политик Давид Сассоли, социал-демократ, в прошлом — журналист. Его кандидатуру поддержали во время второго раунда голосования в Страсбурге в среду, 3 июля, 345 членов нового состава Европарламента. И этот человек, похоже, также ощущает всю опасность реинтеграционных настроений в Европе. «Мы столкнулись с проблемами, которые будут испытывать нас в самом ближайшем будущем. Проблемы, которые угрожают самой идее существования Евросоюза», — предсказал Сассоли. К сожалению, эти слова имеют шансы стать пророческими.