Эльдар Гасымов: Для двух любящих сердец ничто не может стать преградой

Популярный певец, триумфатор европейского песенного конкурса «Евровидение» 2011 Эльдар Гасымов представил клип на песню Məsafələr («Расстояния»). По этому поводу артист устроил презентацию и провел пресс-конференцию.
После совместного с представителями СМИ просмотра, Э.Гасымов рассказал о съемках клипа, эмоциях, которые он пережил на съемочной площадке, о песне, одним из авторов которой является он сам, поделился планами.
Клип, снятый режиссером Илькином Ширинли, получился очень романтичным и красивым. Певец остался доволен:
«Тем, кто знает меня близко, известно, что я редко когда бываю полностью доволен результатом. В этот раз, увидев реакцию журналистов, я окончательно убедился, что проект удался. Мы снимали на берегу моря, в горах Хызы. Было очень холодно, так как одет я был достаточно легко», — говорит Э.Гасымов в интервью #.
Певец также заявил, что уже готова версия песни на английском языке:
«Англоязычная песня предназначена для европейского рынка, и сейчас идет монтаж видео, мы снимали два раза, так что, клип тоже будет», — поделился артист своими планами.
Что касается лирики и слов, то певец так объяснил заложенный в новый проект смысл:
«Песня Məsafələr – о настоящей и чистой любви, о том, что для двух любящих сердец ничто не может стать преградой: никакое расстояние, никакие преграды».
Поздравить Эльдара Гасымова с новым клипом пришел певец, композитор и педагог Гасым Халилов. Он отметил высокий уровень композиции, похвалил работу всей команды, работавшей над клипом, и пожелал певцу дальнейших творческих успехов.