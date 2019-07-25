Эльчин Гулиев проверил боеготовность подразделений ГПС в Газахе и Агстафе

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев поверил служебно-боевую деятельность воинских частей и подразделений ГПС на территории Газахского и Агстафинского районов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

Генерал-полковник Эльчин Гулиев встретился с личным составом, несущим службу на пограничных заставах и пограничных боевых пунктах, осмотрел работы, проделанные для создания оборонной и охранной инфраструктуры на госгранице, дал поручения по обеспечению неприкосновенности госграницы и безопасности личного состава.

| 2019-07-25T12:39:57+00:00 25 июля 2019, 13:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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