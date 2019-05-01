Эльчин Гулиев на границе с Арменией

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев 1 мая прибыл в Газах и изучил сложившуюся обстановку. Он проверил состояние боевой готовности в военной части и подразделениях пограничного отряда «Газах» на государственной границе с Арменией, встретился на пограничных боевых пунктах с личным составом и ознакомился с условиями проживания пограничников.

Об этом сообщила пресс-служба ГПС.

Э.Гулиев ознакомился с работами по созданию необходимой оборонной инфраструктуры на госгранице.

Начальник ГПС дал поручения о повышении боевой готовности военной части и подразделений.

Напомним, что 29 и 30 апреля на государственной границе с Арменией в газахском направлении боевые позиции подразделений Госпогранслужбы подверглись интенсивному обстрелу со стороны армянских войск. Подразделения Госпогранслужбы Азербайджана открыли ответный огонь по боевым позициям противника.