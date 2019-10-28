Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев

В рамках XIV Бакинского международного джаз-фестиваля прошел концерт Vietnam National Jazz Glory Band, сообщает Trend Life.

Экзотическая страна Вьетнам, которая одарена богатой, роскошной природой: непроходимыми джунглями, тропическими лесами, песчаными пляжами, бескрайними рисовыми полями, широкими реками и самым красочным в мире подводным миром, а также храмовыми комплексами. Страна пережила большое количество войн и разрух. Несмотря на это, дух вьетнамцев не так уж легко сломать. На сегодняшний день Вьетнам изумляет своим быстрым, мощным и интенсивным развитием во всех направлениях, в том числе, и в музыке и особенно в джазе. Очарование своей страны музыканты Vietnam National Jazz Glory Band постарались передать в своих импровизациях.

Baku Jazz Festival 2019 прошел с 18 по 27 октября под девизом «Море джаза, море интеллекта».

Бакинский международный джазовый фестиваль проводится с 2005 года. Baku Jazz Festival является членом European Jazz Network с 2017 года.