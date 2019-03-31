Экзит-пол: на выборах президента Украины лидирует Зеленский

По предварительным данным, на выборах президента Украины лидирует шоумен Владимир Зелинский — за него проголосовали 30,4% избирателей.

Согласно опросу, который проводят социологические службы на выходе из участков, на втором месте идет действующий глава государства Петр Порошенко (17,8%), тройку замыкает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (14,2%), передает «Коммерсант».

Они с самого начала считались фаворитами выборов. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей, будет назначен второй тур.