Экзит-пол: на выборах президента Украины лидирует Зеленский

По предварительным данным, на выборах президента Украины лидирует шоумен Владимир Зелинский — за него проголосовали 30,4% избирателей.

Согласно опросу, который проводят социологические службы на выходе из участков, на втором месте идет действующий глава государства Петр Порошенко (17,8%), тройку замыкает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (14,2%), передает «Коммерсант».

Они с самого начала считались фаворитами выборов. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей, будет назначен второй тур.

| 2019-03-31T21:35:33+00:00 31 марта 2019, 21:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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