Экзекуция Костика Затулина

Ситуация сложилась, прямо, как в известном советском анекдоте. Общаются два соседа, один из которых увлечен творчеством группы «Битлз», а второй являет собой яркий пример «гомо советикус». «Не нравятся мне ваши «битлы». Врут, картавят, шепелявят, слюни пускают и в ноты не попадают»,- говорит «совок». «А где вы их слышали?», -интересуется сосед. «Мне Рабинович напел»,- слышит он в ответ.

Тема, скажем так, озвучивания чужого мнения своими устами, весьма близка и прибыльна для первого заместителя Председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина. Он регулярно выступает с про-армянских позиций, озвучивая анти-азербайджанские речи и, видимо, настолько привык к «музыке «Битлз» в исполнении Рабиновича», что и сам не подозревает, сколь смешно и нелепо выглядит.

Итак, Затулин снова посетил оккупированные Арменией территории Азербайджана. На сей раз, для участия в Форуме друзей «Арцаха» под громким названием «Сотрудничество во имя справедливости и мира».Сразу замечу, что еще в мае 2010 года, за участие в балагане под названием «выборы», в никем не признанной, так называемой «НКР», этот господин был объявлен в Азербайджане персоной нон-грата. Одно это является ярким свидетельством откровенно про-армянской деятельности господина Затулина.

Который, оказавшись на сей раз в Ханкенди, решил выступить в роли глашатая воли и позиции аж всего русского народа. Так и ляпнул. Мол, «русский народ в первую очередь ценит совесть и справедливость», а они на вашей стороне». Это была откровенная провокация. Ведь, русские живут не только в России, но и в Азербайджане. И все они выступают за территориальную целостность Азербайджана. Этнические русские есть и среди Национальных Героев Азербайджана. Они погибали за целостность нашей страны, своей Родины. Неудивительно, что Республиканский Совет Русской общины Азербайджана обратился с открытым письмом к Константину Затулину.

«Русское население Азербайджана искренне и всемерно поддерживает стремление Азербайджана отстоять законное право на территориальную целостность Республики, защиту своих исторических территорий, сотни русских отдали свои жизни, защищая земли Азербайджанского Нагорного Карабаха от армянских агрессоров. Многие награждены званиями Национальных героев, орденами и медалями. Нет ничего удивительного, что терпение Азербайджана не безгранично. И виновником следующего отпора армянским агрессорам со стороны вооружённых сил Азербайджана будет руководство Армении и её адвокат Константин Затулин»,- говорится в обращении.

Кроме того, региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Московской области адресовала председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову обращение по поводу участия Константина Затулина в мероприятии на оккупированных территориях Азербайджана. Но, безусловно, самый мощный удар по Затулину нанес Чрезвычай ный и Полномочный посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы.

Дело в том, что посольство Азербайджана в России направило в Министерство иностранных дел Российской Федерации ноту протеста, в которой выражается обеспокоенность азербайджанской стороны в связи с участием первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в «форуме», организованном карабахскими сепаратистами в оккупированном Ханкенди.

В ноте отмечается, что посольство просит российскую сторону выразить отношение к провокационным заявлениям открыто поддерживающего сепаратистов Константина Затулина в отношении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также выступлениям, наносящим вред сотрудничеству на высоком уровне между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Посольство Азербайджана также просит выяснить, в каком статусе Затулин посетил оккупированные азербайджанские территории и с чьей стороны был профинансирован этот визит.

Кроме этого, в ноте подчеркивается, что российские власти должны дать соответствующую оценку заявлениям Константина Затулина, которые в корне противоречат официальной позиции России по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, искажают исторические факты и оправдывают оккупационную политику Армении. В связи с этим посольство просит МИД России принять необходимые меры.

И реакция на эту ноту не заставила себя ждать. Высказался депутат Государственной Думы РФ, глава межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев. «Как соотнести их с неоднократными заявлениями нашего государства о признании им территориальной целостности Азербайджана? И не являются ли подобные действия попыткой вбить клин в отношения между Россией и Азербайджаном, под прикрытием лозунгов о российско-армянском сотрудничестве?» — удивленно вопрошает он.

Дальше больше. «Заявления депутата Константина Затулина по поводу нагорно-карабахского конфликта не имеют ничего общего с Государственной Думой и Комитетом по делам СНГ. Эти заявления — личная позиция Затулина». Об этом в интервью московскому корреспонденту АПА заявил председатель Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. То есть, прямой начальник Затулина осадил своего подчиненного, по сути, устроив ему публичную «порку».

Но это было еще не все. «Как вы знаете, у нас есть закон о депутатстве. К сожалению, этот закон действует так, что депутаты порой преследуют личные цели, интересы, либо политические убеждения. Я высказывал свою позицию по этому поводу. Еще раз повторяю, действия Константина Затулина, его заявления не имеют никакого отношения к думскому Комитету по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Вы задаете мне вопрос, что ваш заместитель сделал это. А я говорю, что я не назначал себе этого заместителя»,- утверждает Калашников.

Наконец, он отметил, что озвученные на оккупированных землях заявления Затулина всего лишь отражают его личные взгляды: «Эти взгляды не имеют ничего общего с Госдумой, Комитетом Госдумы по делам СНГ»,- сказал Калашников. И в этих условиях нет ничего удивительного в том, что вынужден был оправдываться и сам Затулин. «Мои слова искажаются и передергиваются, хотя есть стенограмма моего выступления. Я в адрес Азербайджана ничего плохого не говорил, я лишь сказал, что мы выступаем за мирное решение карабахского конфликта и против любых военных угроз», — отметил он.

Но на том он не остановился. «Что касается Азербайджана, то я желаю ему всего хорошего и рассчитываю на то, что российско-азербайджанские отношения будут развиваться», – заключил Константин Затулин. И это было просто прелестно. Потому, что перед нами – жалкий лепет, трусливо оправдывающегося политика, сидящего на зарплате своих армянских покровителей, которые, кстати, используют его еще и в противостоянии между нынешним руководством РА и карабахскими сепаратистами. Но, нам важнее то, что Затулин публично отрекся от собственных слов, сказанных в Ханкенди.

Не побрезгуют ли после всего этого снова приглашать к себе армянские друзья данного политика, покажет время. Я же хочу отметить блестящую, жесткую и аргументированную реакцию на случившееся посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль оглы. И тут не грех напомнить недавнее сообщение армянских СМИ, согласно которому до начала визита в США премьер-министр РА Никол Пашинян провел в министерстве иностранных дел этой страны закрытую встречу в расширенном составе с ответственными лицами МИД, ключевыми представителями дипломатического корпуса и послами, аккредитованными в важных для Армении странах.

Он был особенно недоволен представителем ЕС в Армении, послами Армении в России, США и Китае, заявив, что «подобные гиганты должны быть заинтересованы в вопросе инвестиции крупных сумм в Армению, в противном случае, зачем вы нужны». В частности, он призвал посла Армении в России брать в пример Полада Бюльбюльоглу. Уверен, после случившегося с Константином Затулиным, Пашинян снова впадет в ярость. Ведь, публичной экзекуции подвергся тот, кто давно «поет песни «битлов» голосом Рабиновича».