Эквилибрист прошел по канату между небоскребами на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Как сообщали местные СМИ, это первый трюк Лияны Валленды после несчастного случая в 2017 году. Тогда она в составе группы пыталась побить рекорд Гиннеса и составить пирамиду из пяти человек на канате, но сорвалась и получила множественные переломы.