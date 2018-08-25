Эквадор временно разрешил венесуэльцам въезд в страну без паспорта

Суд в Эквадоре приостановил на 45 дней действие нормы, запрещающей венесуэльцам въезжать в эту страну без паспорта, пишет El Comercio.

По информации издания, правозащитники настаивали, что новые миграционные правила нарушают право на свободу передвижения.

Согласно решению суда, за последующие 45 дней власти Эквадора должны разработать подробный план, касающийся контроля за миграционными потоками. Тогда же, как ожидается, будет вынесен окончательный вердикт по поводу требований к въезжающим в страну венесуэльцам, сообщает korrespondent.net.

Напомним, 16 августа правительство Эквадора объявило, что будет впускать венесуэльцев только при предъявлении паспорта. Нововведение объяснили стремлением противодействовать торговле людьми, а также способствовать обеспечению безопасности на территории республики.

19 просмотров