Эквадор передал США вещи и документы Ассанжа из посольства в Лондоне

Власти Эквадора передали представителям США личные вещи и документы основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, остававшиеся в эквадорском посольстве в Лондоне после того, как в апреле австралиец был арестован британской полицией на территории диппредставительства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник утром на странице WikiLeaks в Twitter.

«Эквадор передал все юридические документы Ассанжа и его рукописи прокуратуре США», — говорится в сообщении. В WikiLeaks подчеркивают, что ни самому Ассанжу, ни его адвокатам, ни представителям ООН не было разрешено наблюдать за «незаконной процедурой изъятия его имущества».

Организация сообщает, что в распоряжение властей США попали две рукописи, над которыми работал Ассанж, все юридические документы, подготовленные для него адвокатами, медицинские документы австралийца, а также принадлежащее ему компьютерное оборудование. Формально процедура проводилась в рамках выполнения направленного Эквадору в 2018 году запроса США об оказании помощи при проведении расследования по делу Ассанжа, которому инкриминируется участие в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к данным, которые хранились на принадлежащих американскому правительству компьютерах. При этом на запросы юристов Ассанжа и австралийских дипломатов, также пытавшихся получить вещи Ассанжа, власти Эквадора не ответили.