Экспортеры сахара снижают объемы производства

Страны СНГ в текущем году уменьшат площади под сахарной свеклой на 4%, производство свекловичного сахара — на 3%. Такой прогноз сделал президент Евразийской сахарной ассоциации Андрей Бодин в ходе прошедшей на днях в Москве международной конференции «Рынок сахара стран СНГ».

По его оценке в этом году ожидается снижение посевных площадей под сахарной свеклой в рамках СНГ на 4%. Площадь посевов составит 1 млн. 521 тыс. га против 1 млн. 587 тыс. га в минувшем году. Такое решение принято производителями в связи с необходимостью сбалансировать производство, поскольку аграрии переходят на производство других, более рентабельных – зерновых и масличных культур.

Наибольшее сокращение площадей под сахарной свеклой ожидается в Украине — до 240 тыс. га с 280 тыс. га годом ранее. В России площади сократятся с 1,126 млн. га до 1,1 млн. га. При прежних параметрах пока останутся Беларусь, Казахстан и Киргизия. Сокращение площадей приведет к снижению производства свекловичного сахара. «Однако между этими показателями нет прямой зависимости — темпы падения производства составят 3%. Это говорит о том, что за последние годы мы научились работать более эффективно, используя современные гибриды, снижая потери в переработке и т.д.», — сказал глава ассоциации.

Согласно прогнозам, производство свекловичного сахара в СНГ в текущем году составит 8 млн. 855 тыс. тонн против 9 млн. 09 тыс. тонн в минувшем году. В частности, в России выработка этого сахара снизится до 6,1 млн. тонн с 6,115 млн. тонн годом ранее, в Украине — до 1,8 млн. с 2 млн. тонн, в Беларуси — до 640 тыс. тонн с 650 тыс. тонн, в Киргизии — до 105 тыс. тонн со 110 тыс. тонн, в Молдавии — до 75 тыс. тонн с 90 тыс. тонн соответственно.

Как выяснилось, в Казахстане планируется рост до 60 тыс. тонн с 50 тыс. тонн в 2018 году, в Азербайджане и Туркмении производство сохранится на уровне прошлого года — 60 тыс. и 15 тыс. тонн соответственно. В целом же, заявления, сделанные в ходе упомянутого мероприятия, проливают свет на производство свекловичного сахара в Азербайджане – оно находится на уровне 60 тыс. тонн. Примечательно, что по сводкам местного Госкомстата, по итогам прошлого года в Азербайджане было произведено 194,4 тысячи тонн сахара и сахарного песка. В то же время РОССОЮЗСАХАР в своих подсчетах выработки этого продукта в странах СНГ отмечает производство сахара в Азербайджане на уровне 80 тыс. тонн.

При этом А. Бодин отметил, что «серьезным дестабилизирующим региональным фактором» на рынке СНГ может стать режим беспошлинного ввоза сахара-сырца, который действует в ряде стран. Это, в частности, Армения, Узбекистан, Азербайджан. В других странах ввоз сырца ограничен пошлиной в $240 за тонну.

События на рынках соседних стран имеют непосредственное отношение к Азербайджану.

Напомним, что наша страна входит в тройку лидеров по закупке сахара из России. По данным пресс-службы Национальной ассоциации производителей «Укрцукор», Украина является ключевым экспортером сахара в Азербайджан. В прошлом году наша страна импортировала сахара на 86,5 млн. долларов, говорится в отчете ГТК. Принимая во внимание данные российской и украинской статистики, импорт продукта из этих стран составил $66.3 млн. долларов и 17,46 млн. долларов соответственно.