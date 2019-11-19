Экспортеры граната в поисках новых рынков сбыта

По данным председателя Ассоциации производителей и экспортеров граната Фархада Гарашова, уже со следующего года Азербайджан может экспортировать местный гранат в Катар, расширяя экспортные позиции страны по различным направлениям.

«Мы побывали в Катаре несколько месяцев назад, провели встречи и переговоры. Считаю, что мы сможем экспортировать гранат в Катар с 2020 года. Объем экспорта будет зависеть от заказа», — сказал Гарашов, отметив, что местные производители стремятся выйти на рынки ЕС, а четыре большегрузных автотранспортных средств уже отправлены в Польшу, один — во Францию.

Помимо сводок о расширении экспорта, ранее сообщалось о возросших урожаях этой культуры. Для сведения, согласно официальным данным, в позапрошлом году в Азербайджане было произведено 156 тысяч тонн гранатов, а в прошлом – 170 тысяч тонн. В текущем году, по данным ассоциации, производство гранатов в Азербайджане вырастет на семь-десять процентов. Также сообщается, что в настоящее время площади под гранатовые сады увеличились до 23 тыс. гектаров.

Однако независимые специалисты более осторожны в оценках роста этой отрасли. Так, по данным специалиста по сельскому хозяйству Вахида Магеррамова, площади под гранатовые сады сократились в год назначения на должность действующего министра сельского хозяйства Инама Керимова на 64,9 гектаров, а производство граната упало на 1692,4 тонн. При этом в прошлом году урожайность сократилась к показателю 2015 года на 2996,7 тонн. По мнению эксперта, причиной этого является невысокая урожайность, вызванная дефицитом поливной воды, вредителями и низким уровнем грамотности самих фермеров.

Он также сообщил о неэффективности препаратов для борьбы с вредителями. По словам Магеррамова, привезенные в страну удобрения, пестициды, гербициды и фунгициды не отвечают стандартам качества — предприниматели предпочитают низкие цены наличию основных компонентов в препарате. По словам эксперта, вместо того, чтобы вкладывать инвестиции в разведении новых гранатовых садов, было бы лучше вкладывать в повышение качества удобрения, в оборудование, и главное, на развитие профессионального образования фермеров, что приведет к повышению качества урожаев.

«Сельское хозяйство в Азербайджане не систематично и не развивается интенсивно. Развитие аграрного сектора оставляет желать лучшего. Однако для прогресса в сельском хозяйстве в нашей стране имеются все условия — это и земля, и благоприятные климатические условия». В любом случае, планы на будущее отличаются позитивом. Затронув вопрос экспорта, глава Ассоциации отметил, что в текущем году ожидается рост до 12-15 тысяч тонн поставленной на внешние рынки продукции. Для сравнения, показатель объема экспорта в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 22 % до 10 тысяч тонн.

Кроме этого, у экспортеров наметились проблемы с вывозом урожаев в российском направлении. По словам Гарашова, при экспорте на российский рынок возникают сложности на таможне: «Российская таможня начисляет на экспортируемый из Азербайджана гранат сумму, превышающую размер НДС. В связи с этим мы обратились в Министерство экономики, которое в свою очередь направило письмо в Федеральную таможенную службу РФ», — сообщил он, отметив, что еще одно обращение направлено в Российско-азербайджанский деловой совет и «если вопрос решится, мы получим льготы на вывоз продукции».

В прошлом году Азербайджан экспортировал 9,3 тыс. тонн граната стоимостью 12,3 млн. долларов. Азербайджанский гранат пользуется большим спросом на зарубежных рынках, главным образом, в России, Украине, Грузии. За последние годы налажен его экспорт в США, Польшу, Канаду, Новую Зеландию, Германию, Австралию, Беларусь, Австрию и Израиль.