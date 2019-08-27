Экспорт пряжи и хлопкового волокна составил 100 млн. долларов

За семь месяцев текущего года из страны было экспортировано хлопкового волокна и пряжи на общую сумму в 100 млн. долларов, информирует профильный информационный ресурс «Азербайджанские хлопкоробы» («Azərbaycan pambıqçılığı»).

В отчетный отрезок времени (01.01.2019 — 31.07.2019) было экспортировано 58 754,62 тонны хлопкового волокна на 83 104 300 тысяч долларов США. Кроме того, за отчетный период реализовано за рубежом 7 104,40 тонн хлопчатобумажной пряжи на сумму 17 330,32 тыс. долларов, говорится со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Между тем, в январе-декабре минувшего года экспорт хлопка в денежном выражении был на уровне 104,13 млн. долларов. Таким образом, экспортная цена одной тонны хлопкового волокна составила 1 481 долларов. По данным ресурса, экспортируемые на данный момент хлопковое волокно и пряжа были произведены в минувшем году. Специалисты напомнили, что в прошлом году с полей было собрано 232 231 т. хлопка с 132 512 гектаров при средней урожайности 17,5 центнера с гектара.

Также сообщается, что одной из основных задач «Государственной программы развития производства хлопка в Азербайджанской Республике на 2017–2022 годы» является развитие перерабатывающей промышленности и экспорт готовой продукции. «К сожалению, эта цель еще не достигнута», — делают вывод специалисты.

Эксперты отрасли отмечают, что в хлопководстве заинтересованы крупные монополии, получающие львиную долю прибыли. «Все поставочные станции и хлопкоперерабатывающие предприятия в Азербайджане относятся к холдингам, курируемым высокопоставленными чиновниками», — говоритс в материалах «Azərbaycan pambıqçılığı». Ресурс сообщает, что в отрасли нет ни одного субъекта предпринимательства, свободного от бизнеса и интересов высокопоставленных государственных лиц.

Самая масштабная среди них ООО MKT İstehsalat Kommersiya. Компания является крупнейшим экспортером и производителем хлопка в Азербайджане. Ей принадлежат 13 заводов по приему и переработке хлопка, 11 пунктов приема хлопка и 5 инновационных ферм, действующих в 20-ти районах страны. Второе место в этом рейтинге занимает ООО CTS AGRO, располагающее 6 заводами по переработке хлопка и свыше 10-ти пунктов приема. Троицу замыкает ООО Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi – самая молодая компания отрасли, созданная 25 мая минувшего года. Azərpambıq ASK занимается производством, поставкой, переработкой с последующей продажей конечной продукции.

Упомянутые крупные компании не только заключают договора с фермерскими хозяйствами и семейными подрядами на посев хлопка, они также непосредственно заняты в производстве этой технической культуры. По имеющейся информации, крупные предприятия получают сотню миллионов чистой прибыли только от продажи хлопкового волокна, не говоря уже про экспорт хлопка-сырца. Однако доходы рядовых крестьян, зачастую принуждаемых к хлопководству, оставляют желать лучшего.