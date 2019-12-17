Экспорт американских товаров в Китай увеличится вдвое

В рамках «первой фазы» торгового соглашения с Пекином объем американского экспорта в Китай будет увеличен в два раза, заявил в понедельник директор Национального экономического совета при Белом доме Ларри Кадлоу.

«Наш экспорт в Китай удвоится», – сказал Кадлоу в интервью каналу Fox News.

В соответствии с анонсированным на прошлой неделе соглашением, Вашингтон снизит часть пошлин на китайские товары, а Китай в обмен на это в течение следующих двух лет увеличит закупки сельскохозяйственных, промышленных и энергетических продуктов примерно на 20 миллиардов долларов.

В то время как власти США приветствовали соглашение, китайские официальные лица высказываются более осторожно, подчеркивая, что торговый спор еще не до конца урегулирован.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по второй фазе соглашения начнутся немедленно.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в воскресенье сказал, что дата подписания соглашения пока не назначена. (Голос Америки)