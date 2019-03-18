Эксперты подтвердили сходство авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии

Анализ проводили эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA), они передали данные правительству Эфиопии, но детальная информации о сходствах не разглашается, пишет Deutsche Welle.

По словам чиновницы, бортовые самописцы были в хорошем состоянии, что позволило провести экспертизы «почти всех зафиксированных данных». Правительство намерено через месяц опубликовать подробный отчет, заявила Могес.