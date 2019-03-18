Эксперты подтвердили сходство авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии

Анализ данных бортовых самописцев в «Боинге», потерпевшем крушение в Эфиопии 10 марта, подтвердил «явное сходство»  с авиакатастрофой в Индонезии. Об этом заявила в воскресенье, 17 марта, министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, сообщает агентство dpa.

Анализ проводили эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA), они передали данные правительству Эфиопии, но детальная информации о сходствах не разглашается, пишет Deutsche Welle.

По словам чиновницы, бортовые самописцы были в хорошем состоянии, что позволило провести экспертизы «почти всех зафиксированных данных». Правительство намерено через месяц опубликовать подробный отчет, заявила Могес.

 

| 2019-03-18T06:22:25+00:00 18 марта 2019, 08:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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