Эксперты подтвердили сходство авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии

Анализ данных бортовых самописцев в «Боинге», потерпевшем крушение в Эфиопии 10 марта, подтвердил «явное сходство» с авиакатастрофой в Индонезии. Об этом заявила в воскресенье, 17 марта, министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, сообщает агентство dpa.
Анализ проводили эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA), они передали данные правительству Эфиопии, но детальная информации о сходствах не разглашается, пишет Deutsche Welle.
По словам чиновницы, бортовые самописцы были в хорошем состоянии, что позволило провести экспертизы «почти всех зафиксированных данных». Правительство намерено через месяц опубликовать подробный отчет, заявила Могес.