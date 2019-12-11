Эксперты ООН не смогли доказать причастность Ирана к атакам по нефтяным объектам Саудовской Аравии

ООН не смогла подтвердить, что атаки, произведенные в сентябре по нефтяным объектам Саудовской Аравии, произвела иранская сторона, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад генсека ООН Совбезу.
В конце сентября объекты на месторождениях Абкайк и Хурайс подверглись нападению, в результате чего Саудовская Аравия лишилась более половины нефтедобычи. Ответственность за атаку взяли на себя мятежники из движения «Ансар Алла» (хуситы), контролирующие север Йемена и пограничные с королевством районы. Однако Эр-Рияд заявил, что хуситы не могли стоять за этим нападением, потому что попавшие в нефтяные объекты крылатые ракеты прилетели с другого направления, и обвинили в атаке Иран, но Тегеран отверг эти обвинения.
«(ООН — ред.) не может независимо подтвердить, что крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, использовавшиеся в этих атаках, имеют иранское происхождение или были переданы (Ирану — ред.) в нарушение резолюций (Совбеза — ред.) ООН», — говорится в докладе.
Также в нем указывается, что специалисты ООН продолжают анализировать обломки крылатых ракет и беспилотников, обнаруженных на месте нападения, и будут собирать дальнейшую информацию. О результатах будет сообщено «в надлежащее время». (РИА Новости)