Эксперты ООН не смогли доказать причастность Ирана к атакам по нефтяным объектам Саудовской Аравии

 ООН не смогла подтвердить, что атаки, произведенные в сентябре по нефтяным объектам Саудовской Аравии, произвела иранская сторона, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад генсека ООН Совбезу.
В конце сентября объекты на месторождениях Абкайк и Хурайс подверглись нападению, в результате чего Саудовская Аравия лишилась более половины нефтедобычи. Ответственность за атаку взяли на себя мятежники из движения «Ансар Алла» (хуситы), контролирующие север Йемена и пограничные с королевством районы. Однако Эр-Рияд заявил, что хуситы не могли стоять за этим нападением, потому что попавшие в нефтяные объекты крылатые ракеты прилетели с другого направления, и обвинили в атаке Иран, но Тегеран отверг эти обвинения.
«(ООН — ред.) не может независимо подтвердить, что крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, использовавшиеся в этих атаках, имеют иранское происхождение или были переданы (Ирану — ред.) в нарушение резолюций (Совбеза — ред.) ООН», — говорится в докладе.
Также в нем указывается, что специалисты ООН продолжают анализировать обломки крылатых ракет и беспилотников, обнаруженных на месте нападения, и будут собирать дальнейшую информацию. О результатах будет сообщено «в надлежащее время». (РИА Новости)
| 2019-12-11T08:55:32+00:00 11 декабря 2019, 10:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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