Эксперты назвали скрытые причины диабета

Постоянная усталость, которую испытывает человек, может не только говорить о слишком высокой нагрузке на организм, но и являться одним из первых признаков развивающегося диабета. Об этом сообщает газета Daily Express.

По данным специалистов из The Global Diabetes Community, усталость, которую зачастую связывают с тяжёлой работой и нарушениями ночного сна, возникает из-за дисбаланса в организме человека между уровнем глюкозы в крови и количеством циркулирующего инсулина.

— Сахар из крови не попадает в клетки, из-за чего они не получают необходимой энергии. В результате мы чувствуем усталость, — говорится в публикации.

Кроме того, скрытыми симптомами, говорящими о наличии диабета, могут быть сухость во рту, неутолимая жажда, потеря веса, плохо заживающие раны. Кроме того, это может быть слишком частое мочевыделение, особенно в ночное время, зуд вокруг половых органов и размытое зрение.

Ранее Лайф сообщал, что в России за пять лет число страдающих диабетом увеличилось более чем на 20%.

| 2019-09-01T23:43:13+00:00 2 сентября 2019, 01:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss