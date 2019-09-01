Эксперты назвали скрытые причины диабета

Постоянная усталость, которую испытывает человек, может не только говорить о слишком высокой нагрузке на организм, но и являться одним из первых признаков развивающегося диабета. Об этом сообщает газета Daily Express.

По данным специалистов из The Global Diabetes Community, усталость, которую зачастую связывают с тяжёлой работой и нарушениями ночного сна, возникает из-за дисбаланса в организме человека между уровнем глюкозы в крови и количеством циркулирующего инсулина.

— Сахар из крови не попадает в клетки, из-за чего они не получают необходимой энергии. В результате мы чувствуем усталость, — говорится в публикации.

Кроме того, скрытыми симптомами, говорящими о наличии диабета, могут быть сухость во рту, неутолимая жажда, потеря веса, плохо заживающие раны. Кроме того, это может быть слишком частое мочевыделение, особенно в ночное время, зуд вокруг половых органов и размытое зрение.

Ранее Лайф сообщал, что в России за пять лет число страдающих диабетом увеличилось более чем на 20%.