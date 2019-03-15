Эксперты нашли сходство причин крушения Boeing в Эфиопии и Индонезии

Специалисты, расследующие крушение Boeing 737 MAX в Эфиопии, обнаружили на фрагменте воздушного судна деталь в том же положении, что и на аналогичном самолете авиакомпании Lion Air, потерпевшем крушение в прошлом году у берегов Индонезии, об этом как передает РИА Новости, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники агентства сообщили, что на обломке самолета триммер был установлен в необычном положении, как и на самолете Lion Air. Как отмечает агентство, положение этой детали может помочь установить, куда был направлен нос самолета.

Как сообщает газета New York Times со ссылкой на источник, знакомый с переговорами авиадиспетчеров и капитана самолета Ethiopian Airlines, контакт с воздушным судном был утерян через пять минут после взлета. По данным собеседника издания, практически сразу после того, как самолет вылетел из Аддис-Абебы капитан «паническим голосом» запросил «возвращение домой». Кроме того, как отмечает издание, во время полета самолет опускался и поднимался вниз примерно на 30 метров и после взлета очень быстро ускорялся.