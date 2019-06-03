Эксперты «докопались» до причин подорожания лука

Причины резко возросшей стоимости репчатого лука на прилавках отечественных рынков прояснились в результате публикации данных по внешней торговле. Как выяснилось, в первом квартале текущего года по сравнению с отчетным периодом минувшего года лука из страны было экспортировано в семь раз больше.

По сравнению с первым кварталом прошлого года экспорт лука из страны увеличился в 7 раз до 7,7 тыс. тонн, сообщил экономист Ровшан Агаев. При этом до 80% этого корнеплода было экспортировано в Турцию по цене порядка 400 манатов за тонну. Примечательно, что за три месяца прошлого года таких масштабных показателей вывоза не наблюдалось.

По мнению эксперта, резкий виток экспорта повлиял на небывалое подорожание лука до полутора манатов за килограмм весной текущего года. «Официальная статистика информирует о семикратно возросшем экспорте лука в турецком направлении, что и стало причиной резкого подорожания», — сообщил экономист.

Для борьбы с трехкратным ростом цен на лук, картофель и капусту, охватившим отечественный рынок в первом квартале текущего года, национальное правительство утвердило размеры таможенных пошлин на экспорт этих овощей, увеличив пошлину на вывоз лука. Постановлением Кабмина до 30 апреля сего года ставка на экспорт семенного, молодого и прочего картофеля составляла $1 за 1 кг.

Результатом этих мер стало падение экспорта картофеля в первом квартале текущего года на 29%, но как ни странно, это обстоятельство не сократило ввоз «второго хлеба». Напротив, импорт картофеля увеличился на 24,4%. Словом, свой картофель мы вывозим преимущественно в Россию — за январь-март в эту соседнюю страну вывезли 0,951 тыс. тонн картофеля (спад на 29,1%) на сумму $414,59 тыс. (спад на 29,2%). Преобладающие позиции российского рынка для наших экспортеров видны из показателей общего экспорта, составившего 1,013 тыс. тонн на сумму $443 тыс.

При этом недостающий на рынке спрос покрывается импортом из той же России, Ирана и Пакистана. В отчетное время мы ввезли 66,826 тыс. тонн картофеля (рост на 24,4%) на сумму $17,326 млн (рост на 32,5%). Как видно, ввозимый картофель обходится в разы дешевле, чем местный, идущий на экспорт. В частности, из Ирана ввезли 33,674 тыс. тонн картофеля (на сумму $8 млн. 177,39 тыс.), России – 26,692 тыс. тонн (на $6 млн. 614,65 тыс.), Пакистана — 3,479 тыс. тонн (на $1 млн. 38 тыс.)

Примечательно, что импорт картофеля из РФ в Азербайджан по сравнению с отчетным периодом прошлого года увеличился в 25,4 раза, а в денежном и того больше — в 27,4 раза. Цены на российский картофель для азербайджанцев продолжает расти. Это обстоятельство объясняется ситуацией на рынке северного соседа, где рост стоимости овощей превзошел прежние годы. Исполнительный директор Картофельного союза России Андрей Красильников заявил, что всему виной обычные сезонные колебания и ряд других факторов. Например, оптом картофель закупают на 1 руб. дороже, чем в 2018 г. В течение сезона он стоил на 2-3 рубля дешевле. Цена на него выросла в середине мая. По данным Росстата, с начала года картофель подорожал на 22 процента, морковь — на 43,5 процента, лук — на 71,5 процента, а капуста — более чем в два раза.

За весь минувший период Азербайджан экспортировал 66,563 тыс. тонн картофеля на сумму $29 млн. 627,54 тыс, информирует статистика. Однако независимые эксперты оперируют более весомыми данными импорта. Скажем, по свидетельству специалиста Вахида Магеррамова, страна закупает значительные объемы картофеля из-за рубежа – до 200 тысяч тонн в год, и почти половина этого объема приходит к нам из России. До 33% ввозится из Ирана, 10% — из Грузии, далее в этом списке следуют Беларусь, Турция, Пакистан и даже Нидерланды.

Несмотря на большое количество импорта, местный потребитель предпочитает свои фрукты и овощи, потому что они вкуснее и качество отечественного ассортимента прилавков, безусловно, лучше. Однако растущий экспорт лишает население возможности покупать свои овощи и фрукты по доступным ценам.