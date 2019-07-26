Эксперт: Летательные аппараты азербайджанских ВВС полностью удовлетворяют интересам страны

На днях в Азербайджане потерпел крушение военный самолет МиГ-29. Как отмечает Минобороны Азербайджана, связь с многоцелевым истребителем ВВС Азербайджана оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени во время планового учебно-тренировочного полета.

«Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем», — говорилось в сообщении.

Отвечая на вопрос # стоит ли Азербайджану обновить самолеты, военный эксперт Шаир Рамалданов отметил, что от таких случаев никто не застрахован.

«Я не считаю, что сейчас есть нужда обновлять парк военных самолетов Азербайджана. Если что-то будет закупаться, для этого есть комиссия, которая будет тщательно отбирать то, что нужно. Ведь каждый аппарат стоит приблизительно 20-30 миллионов. Сегодня у нас современные самолеты, такие есть на вооружении в России, за исключением МиГов 30 и 57», — подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что летчики отрабатывают полеты в сложных условиях, делают сложные маневры, и каждый раз рискуют жизнью.

«Имеющиеся в арсенале вооружения, достаточны для решения задач, которые возлагаются на ВВС страны, понятно, что это те задачи, которые стоят перед Азербайджаном. Да, варианты могут рассматриваться — пакистанские самолеты, турецкие, но на сегодняшний день, если брать тренировочную базу и сами летательные аппараты, имеющиеся в расположении азербайджанских ВВС, на данном этапе они полностью удовлетворяют интересам страны», — сказал эксперт.

По его словам, азербайджанская сторона к отбору тех или иных военных летательных аппаратов подходит тщательно.

» У нас нет старых вооружений, все самолеты проходят техническую проверку и к этому делу подходят очень строго. По поводу крушения военного самолета, пока нет «черного ящика» что-то сказать сложно, и комиссия, которая занимается изучением ситуации, не сделала заявлений. Я думаю, что определенные выводы из этого события будут сделаны. Пилот, который проводил этот тренировочный полет, был опытным военным и имел достаточное количество полетов», — добавил он.

По мнению военного эксперта, в целом летный персонал Азербайджана высококвалифицированный, это неоднократно отмечали и международные комиссии, которые проверяли состояние азербайджанских ВВС.

«Мы видели, какие сложные маневры могут выполнять наши летчики во время парадов, поэтому вопросов ни к нашим летчикам, ни к техобеспечению наших летательных аппаратов не может быть», — сказал Рамалданов.